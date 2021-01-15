拜登就職前 北韓秀軍事肌肉展示潛射彈道飛彈

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社首爾15日電） 擁核國家北韓的官方媒體今天報導，在平壤舉行的閱兵中，北韓展示一種潛射彈道飛彈，就在美國總統當選人拜登就職上任的前幾天大秀軍事肌肉。

北韓執政勞動黨（Workers' Party）5日起召開每5 年一次的全國代表大會，昨晚舉行閱兵典禮。北韓領導人金正恩在大會中指美國為北韓「最主要的敵人」。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導：「世界最強大的武器潛射彈道飛彈一枚接着一枚進入廣場，浩大地展現革命軍力量。」

北韓中央通信社指出，這次軍武展示包括具備「強大打擊能力、在領土外以先發制人方式徹底殲滅敵人」的飛彈。

法新社報導，有分析師說，北韓利用這次的大會向華府傳遞強力訊息，試圖讓美國將於20日上任的拜登政府做出讓步。

美國領導政權的更替對北韓而言是一項挑戰，因拜登與美國前總統歐巴馬政府的「戰略性忍耐」（strategic patience）作法有關，且拜登曾在總統選舉辯論時將金正恩描述為「惡棍」（thug）。

北韓中央通信社報導，北韓閱兵前，國防部長金正寬（Kim Jong Gwan）在演說中表示：「我國的雄偉精英部隊和無敵裝甲軍團驕傲地通過金日成廣場（Kim Il Sung Square），展現我們不容置疑的力量。」（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP