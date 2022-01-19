拜登就職將滿周年 灰心幻滅者多

（法新社華盛頓18日電） 拜登就任總統，接掌幾乎各方面都嚴重對立的美國之時，承諾成為團結與和解的力量。

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1年過去了，他的功過也開始為人評斷。

多次替左派候選人操盤選戰的紐約客賈可布森（Raphy Jacobson）回憶說：「拜登就任當時，是非常盛大、充滿希望的時刻。」

在一個深受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及空前種族歧視示威所擾的國家，拜登2021年1月20日就職時承諾，會「全心全意」致力於團結美國。

但如今1年過去，賈可布森卻說，他「從未對民選政治這麼灰心和幻滅過」。

賈可布森說，從社會福利與氣候方案，到推動歷史性的投票權保障，大型法案陸續卡關，「民主黨人推動的東西無一真正通過」。

上任後數月，拜登造訪了奧克拉荷馬州的杜爾沙（Tulsa），急於修復讓社會瀕臨分裂邊緣的裂痕，成為美國首位紀念杜爾沙市1921年種族屠殺的總統。

33歲的非裔美國人藍森（Kode Ransom）表示：「那時很多人都很開心他要來這裡。」

但平時擔任導遊工作的藍森說，拜登那場訪問缺乏實際行動，只是「作秀」。

宗教組織社運人士賈索（Adriana Jasso）則說：「我們原本希望看到更多。」47歲的她在分隔美國與墨西哥的巨大邊界牆旁，訴說對拜登移民承諾跳票的失望。

但青少年時期無證前來美國的賈索坦承，在川普執政4年之後，「去年對我們來說算是某種休息、療傷」。

許多對川普時代仍有留戀的人，認為拜登破壞了川普的成就，特別是經濟方面。57歲的邁阿密醫護人員米蘭達（Ubaldo Miranda）就抱怨說，「他不僅沒有修補，還一直在破壞和摧毀這個國家的經濟」。

米蘭達在佛州共和黨人士常常聚會的古巴餐廳前告訴法新社：「我認為，我國正處於史上最糟的狀況。」

共和黨指控拜登讓空前的通膨越演越烈，這對美國家戶最傷；米蘭達還說，在拜登治下，美國「比過往更加分裂」。

民調顯示，過半保守派選民仍不把79歲的拜登當成總統，甚至錯誤地認定2020年大選遭舞弊玷污。

59歲的波士頓居民古德（Jenn Goode）就堅稱，「我認為那場選舉被偷了」。她說，民主黨利用疫情操弄選舉，她沒接種COVID-19疫苗，也不相信媒體報導，看主流媒體只看「氣象或體育」。

古德認為，拜登對COVID-19的回應方式，是在「分裂…分化人們」，「他說沒接種是問題，但那根本不是事實，那樣說會讓人們出現分歧」。

拜登上任12個月後，部分美國人認為，現在的美國或許應該回擊，而非和解。

支持墮胎權組織「天主教徒的選擇」（Catholics for Choice）主席曼松（Jamie Manson）表示，拜登上任後，共和黨州擴大了限制性的墮胎法，還得以限制跨性別年輕人與少數族裔的投票權，拜登卻沒有太大反應。

「左派現在對拜登很失望，因為他一再使用民主是如何陷入危險的論調…我想我們要的是勇敢無畏的行動，但卻還沒看到。」

44歲的曼松對民主黨「太過小心翼翼、太過害怕得罪人、有點戰戰兢兢」感到失望，「溫和、膽小，不會讓他們得到基層的能量」，「所以我覺得現在該冒點險了」。

© 2022 AFP