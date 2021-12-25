拜登平安夜與孩童家長通話 對辱罵暗語沒特別反應

（法新社華盛頓24日電） 美國總統拜登今天與追蹤耶誕老人動向的孩子們通電話時，一名父親說了一句「加油布蘭登」（Let's Go Brandon）。這句話看似普通，其實是辱罵拜登的暗語。

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在平安夜，拜登和妻子吉兒（Jill Biden）透過視訊與北美航太防衛司令部（NORAD）官員聯繫。北美航太防衛司令部有着追蹤耶誕老人全球足跡的傳統。

拜登接着接了幾通來自美國家庭的電話。

一名自稱叫傑瑞德（Jared）的父親打進來，拜登簡短地與他的4個孩子說話。通話尾聲時，拜登祝傑瑞德有個美好的耶誕節，傑瑞德回答：「我也祝你們耶誕快樂，加油布蘭登。」

拜登說，「加油布蘭登，我同意」，此外沒有特別反應，但吉兒不太自然地笑了一下，翻了個白眼。

有關此事的影片很快就在社群網站上瘋傳。

「加油布蘭登」實際意指「去你的拜登」（F**k Joe Biden）。

今年10月初，賽車手布蘭登．布朗（Brandon Brown）贏得美國改裝房車系列賽（NASCAR）冠軍接受訪問時，場邊傳出觀眾高喊F**k Joe Biden聲浪，但記者卻告訴布朗，觀眾喊的是Let's Go Brandon。

© 2021 AFP