拜登批共和黨州長有原始人思維挨轟 白宮緩頰

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓4日電） 美國密西西比州與德州相繼解除強制戴口罩的命令，總統拜登批評這是「尼安德塔人思維」，引發議論。白宮新聞秘書莎琪今天解釋，拜登不是針對人，是指「尼安德塔人的行為」。

密西西比州州長和德州州長都是反對黨共和黨籍。拜登昨天表示：「我們最不需要的就是『現在一切都很好，拿掉口罩，忘了它吧』這種尼安德塔人思維（Neanderthal thinking）。口罩還是很重要。」

拜登此言激怒了一些右翼人士。尼安德塔人是舊石器時代的史前人類，約於4萬年前滅絕。

共和黨籍聯邦眾議員喬登（Jim Jordan）推文表示：「起初我們被稱為『可悲的人』，接着是『傻瓜』，然後是『沒骨氣的懦夫』。現在呢？我們成了『尼安德塔人』，不夠聰明，無法自己做決定。民主黨人就是這麼看待我們的。」

共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在福斯財經新聞網（Fox Business）說，尼安德塔人是積極進取、「小政府」選民的典範。

布萊克本說：「尼安德塔人是狩獵採集者，他們保衛家園，充滿韌性又足智多謀，能照顧自己。因此，我認為拜登得重新思考自己在說什麼。」

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天替拜登打圓場，稱拜登是指「尼安德塔人的行為，在此說清楚，是行為」。

莎琪強調，醫界普遍有共識，戴口罩是有助遏止新型冠狀病毒疫情的重要方式，拜登只是在對官員拒絕遵循這項措施表達「挫折和惱怒」。

© 2021 AFP