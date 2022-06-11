拜登批埃克森美孚不增產 稱今年賺得比上帝還多

（法新社洛杉磯10日電） 美國總統拜登今天批評埃克森美孚公司（ExxonMobil）不生產更多石油，並稱「埃克森美孚今年賺得比上帝還要多」，提出要對埃克森美孚調漲稅金。

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汽油價格飆漲，使美國人荷包縮水，也影響拜登在期中選舉前的聲望。

俄羅斯入侵烏克蘭後，原油價格飆漲，儘管石油與天然氣產量下降，埃克森美孚在今年前3個月依舊申報鉅額利潤。

美國政府發表反應能源價格飆升的凄慘通膨報告數小時後，拜登在洛杉磯港（Port of Los Angeles）發表評論。

他表示，石油公司「有900個鑽探許可證，卻沒有鑽探，他們為什麼不鑽探？因為他們無鬚生產更多石油，就能賺得更多」。

他說，而有了更高的利潤，「他們就回購自己的股票，老實說這樣應該課稅。他們買回股票，不做新投資」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）帶來的封城影響石油需求，經歷了慘澹的2020年後，石油公司在2021年恢復獲利，今年獲利持續飆升。

埃克森美孚公司第一季獲利翻了超過1倍，達到55億美元，營收成長52.4%，達到877億美元。

埃克森美孚公司將購回股票的預算提高200億美元，並計畫在2022年增加資本支出，但排除額外投資。

面對40年來新高通膨率，以及汽油攀升到天價，拜登的支持度直直落。

美國政府今天公布，5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%，高於4月的年增8.3%，也高於多數經濟學家原本認為已經抵達高點的3月數據。

能源價格在過去一年上漲34.6%，燃油價格上漲106.7％，是CPI自1935年開始統計以來的最大增幅。

© 2022 AFP