拜登投書美媒 承諾會支持歐洲盟友抗俄

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（法新社華盛頓6日電） 美國總統拜登（Joe Biden）6月中旬將舉行上任後與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的第一次面對面會談。拜登在會前承諾，美國將與歐洲盟友站在同一陣線對抗俄國。

拜登9日將前往歐洲，預計參與七大工業國集團（G7）與北大西洋公約組織（NATO）峰會，並將於6月16日在日內瓦與蒲亭會談。

美、俄兩國關係正處於多年來最大危機，因駭客攻擊、人權、干預大選等多項指控而趨於緊繃。

拜登在「華盛頓郵報」（Washington Post）昨天刊出的投書中，承諾會支持華府的「民主盟友」面對多種危機，以及莫斯科和北京當局日益升高的威脅。

拜登寫道：「我們將團結因應俄國對歐洲安全的挑戰，從俄國侵犯烏克蘭開始。美國捍衛我方民主價值的決心無庸置疑，我們不能讓我國利益與民主價值脫鉤。」

拜登表示：「蒲亭總統明白我會毫不遲疑地回應未來的有害行為。我會在我們見面時，再度強調美國、歐洲、志同道合民主國家挺身捍衛人權和尊嚴的承諾。」

拜登1月就任後便加強施壓克里姆林宮，曾把蒲亭比喻為「劊子手」，引來莫斯科強烈批評。

但兩位領袖都表達希望兩國關係能夠改善。蒲亭4日表示，他期待這次會談會有「正面」結果。

拜登也在投書中強調華府「不尋求衝突」。他提到自己最近延長「新戰略武器裁減條約」（New START），證明他有意願讓緊張情勢降溫。

他寫道：「我們希望有個穩定、可預測的關係，能讓我國與俄羅斯合作處理戰略穩定和軍備控制等議題。」

© 2021 AFP