拜登提名聯邦法官 11人含非裔、穆斯林

(法新社華盛頓30日電) 美國總統拜登今天對聯邦法官做出提名,11人中有穆斯林的庫萊希,還有女法官傑克森在內的數名非裔法官。

前總統川普在位4年期間,多提名保守的白人男性擔任聯邦法官。拜登有別於此,今天提名的人選只有兩名男性,且均非白人。總的來說,拜登提名的人選涵蓋非裔、亞裔、穆斯林、西語裔、白人等族群,有9人是女性。

非裔女法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)獲提名為哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)法官,這座法院經常審理重大案件。

如果獲得參議院認可,50歲的傑克森將補上賈蘭德(Merrick Garland)轉任司法部長後的遺缺,且若最高法院大法官出現職缺,傑克森將是有力人選。截至目前,非裔女性從未躋身最高法院9人之林。

拜登另提名兩名非裔女性擔任聯邦上訴法院法官。

至於聯邦地區法院法官的人選中,還有兩名非裔,其中1人為男性;兩人為亞裔;1人為西語裔;兩人為白人女性。

45歲的庫萊希(Zahid Quraishi)若獲參議院認可,將成為史上首名擔任聯邦地區法院法官的穆斯林。他的祖先來自巴基斯坦。

拜登在聲明中表示,整份名單「展現了壯大我國的背景、經歷、觀點的廣泛多元性。」

根據美國憲法,總統提名最高法院大法官及其他聯邦法官終身職的人選後,還須經參議院同意。

© 2021 AFP