拜登提名3人填補聯準會職缺 尚待參院同意

（法新社華盛頓14日電） 美國總統拜登今天宣布了填補聯邦準備理事會（FED）職缺的提名人選，包括很可能成為首位擔任聯準會理事的非裔女性。

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聯準會正準備提高貸款利率以對抗物價飆升，同時支持經濟持續復蘇，而這些提名人選將讓聯準會更多元，且可能左右決策。

這些人選若獲聯邦參議院同意，民主黨籍總統任命的聯準會理事就將在理事會佔多數。近月已有兩名共和黨籍總統任命的理事離職。

獲提名的庫克（Lisa Cook）是密西根大學經濟學教授，她很有可能以首位非裔美籍女性身分成為7席聯準會理事之一。

在美國戴維森學院（Davidson College）任教的傑佛森（Philip Jefferson）也可能成為第4位擔任聯準會理事的非裔男性。 至於負責監督美國銀行的聯準會副主席這一有力職位，拜登提名了民主黨籍的拉斯金（Sarah Bloom Raskin），她曾是美國財政部副部長，也曾任聯準會理事。

白宮表示，這些人選「將為聯準會領導階層帶來早該有的多元性」。

拜登去年提名鮑爾（Jerome Powell）續任聯準會主席，並任命理事布蘭納德（Lael Brainard）擔任副主席。若這波提名人選悉數獲得參院同意，聯準會將以女性佔多數。

拜登在聲明中說，這些人選「將繼續執行帶領我們走上強勁、持久復蘇道路的重要工作，同時確保物價上漲長期來說不會積重難返」。

© 2022 AFP