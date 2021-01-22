拜登提議延長美俄核武裁減協議 莫斯科樂見

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（法新社莫斯科22日電） 俄羅斯政府今天表示，樂見美國新總統拜登（Joe Biden）提議延長「新戰略武器裁減條約」（New START）。這份畫時代的裁減核武協議將於2月到期。

新戰略武器裁減條約是冷戰時期對立的美俄兩國之間最後一份武器管制協議。在美國前總統川普（Donald Trump）任內，雙方就延長協議進行的協商並不順利。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者：「見到延長這份文件的政治意願，我們再歡迎不過。」

然而培斯科夫也說，是否會做出任何延長條約的決定，端視華府「提案的細節」。他表示，莫斯科還需要更多時間來研究美方的提案。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）昨天告訴記者，美方將尋求條約延長5年。她表示，由於美俄處於「對抗」關係，延長條約的必要性甚於以往。

培斯科夫還指出，美國之前提出的延長條件「完全不適合我們」。

這份條約限制美俄各自部署的核彈頭不得超過1550枚，比2002年設定的上限數字減少約30%；發射器和轟炸機則以800台為限。這些武器足以炸毀全世界好幾次。

去年關於延長協議的談判，因川普堅持中國也須加入而停滯。北京先前已表示不會加入條約。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2010年在布拉格（Prague）與俄方簽署新戰略武器裁減條約。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本人曾向川普提議延長5年，為條約允許的上限。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）

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