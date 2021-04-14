拜登提議與蒲亭開峰會 俄國對美方邀請讚不絕口

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社莫斯科14日電） 美國總統拜登（Joe Biden）向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）提議舉行峰會，莫斯科當局今天對美方的邀請讚譽有加，這是美方為了烏克蘭問題與俄國攤牌後的讓步跡象。

有跡象顯示，美俄兩國可能在芬蘭舉行峰會的準備工作正在進行中，俄國官員誇讚莫斯科當局終於得到應有的尊重對待。

俄國上議院外交事務委員會主席柯薩契夫（Konstantin Kosachev）表示：「向前邁出了非常重要的一步…這是世界級規模的新聞。」

俄國與西方國家因為烏克蘭問題導致緊張關係升溫之際，拜登昨天與蒲亭通電話，提議在中立國舉行峰會。

拜登在電話中除了重申美國支持烏克蘭的親西方政府，並呼籲俄國「降低緊張局勢」，也提議與蒲亭首度進行面對面會談，討論「美國和俄國面臨的各種議題」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，將會「研究」這項提議，但蒲亭昨晚已跟芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）通電話。尼尼斯托透過聲明指出，兩人討論了拜登的通話，以及「兩位總統預計舉行的會面」。

2018年美俄領袖峰會就是在芬蘭舉行，當時的美國總統川普（Donald Trump）與蒲亭進行會面。

© 2021 AFP