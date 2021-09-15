拜登撤軍自家人也罵 民主黨議員：致命錯誤

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（法新社華盛頓14日電） 美國總統拜登所屬民主黨參議員今天強烈抨擊政府撤軍阿富汗的決策，一位重量級議員甚至稱之為「致命錯誤」。

國務卿布林肯今天在聯邦參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）接受質詢時，聽到不分黨派對他炮聲隆隆的批評。昨天他在聯邦眾議院時，兩黨議員比較涇渭分明。 通常力挺拜登的民主黨籍外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）提及記者遭塔利班戰士毆打一事，「現在這個時候，阿富汗人正遭到壓迫」。 梅南德茲表示：「國務卿先生，美國執行撤軍，明顯是致命錯誤。」 「委員會希望聽到政府完整解釋1月上任以來針對阿富汗的決策；必須要究責。」 過去曾大力批評前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的梅南德茲，今天也炮轟前政府與塔利班簽署撤軍協議。他說：「（這個）8月的混亂很大一部分是因為2020年2月川普簽訂的投降協議，那是明顯建立在連串謊言之上的協議。」 同為民主黨籍的卡定（Ben Cardin）也批評川普推行釋放塔利班囚犯並根據上述協議減少駐軍，但卡定說，川普的所做所為無法「勾銷」拜登政府的失能，因為拜登政府握有情資，卻未能預測到阿富汗政府與軍隊在美軍仍在撤離之際一夕崩潰瓦解。 卡定說：「我想，我們很多人都想知道情報單位是怎麼出錯的。」

© 2021 AFP