拜登擬會沙國王儲挨轟 白宮忙辯護

（法新社華盛頓6日電） 美國白宮今天為總統拜登拜會沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼的計畫辯護。美國情報單位判定，異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）就是沙爾曼下令暗殺。

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官員表示，拜登前往沙國的行程未定，儘管36歲的沙爾曼（Mohammed bin Salman）涉及2018年「華盛頓郵報」專欄作家哈紹吉命案，但拜登這趟預定行程符合美國國家利益。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）對記者說：「這趟以色列和沙烏地阿拉伯行程成行時，將為中東地區的美國人民帶來重大成果。」

尚皮耶說：「如果他（拜登）判斷與外國領袖接觸符合美國利益，而且可以帶來成果，他就會這樣做。」

她說，沙烏地阿拉伯近80年來一直是美國的戰略夥伴，重要利益無疑與這個國家交織在一起。

拜登本月將前往德國和西班牙參加七大工業國集團（G7）和北大西洋公約組織（NATO）峰會，各界盛傳，拜登將在同一趟出國期間訪問以色列和沙國，那將是他首次以總統身分訪問這兩國。

但各界批評，拜登先前說會因哈紹吉被殺而視沙國為「賤民國家」，如今卻背棄承諾，白宮拒絕證實相關報導。

美國媒體報導稱這趟行程已經延後，可能推遲到7月。尚皮耶不願證實這一點，但否認政府改變計畫。

© 2022 AFP