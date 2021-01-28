拜登政府以審查為由 扣住對阿聯沙烏地軍售

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（法新社華盛頓27日電） 美國總統拜登的新政府今天宣布暫時扣住對阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯的龐大軍售包裹，包括軍售阿聯F-35匿蹤戰機，示意檢討中東政策及展望慢慢恢復與伊朗的外交往來。

新任國務卿布林肯（Antony Blinken ）在上任後第一個完整工作天表示，他的優先要務還包括處理葉門的人道危機；美國盟邦沙烏地阿拉伯在葉門轟炸與伊朗有聯結的什葉派團體「青年運動」（Huthi）叛軍。

國務院表示，他們暫停由前總統川普批準的相關軍售，包括出售給沙國的彈藥與價值230億美元給阿聯的F-35匿蹤戰機包裹軍售。布林肯表示，對任何新上任的政府而言，這樣的檢視都是例行工作，以確保軍售能「增進我國戰略目標」。

阿聯在與以色列關係正常化後，成為第一個獲得F-35戰機的阿拉伯國家；布林肯表示他支持阿聯與以色列關係正常化。

布林肯也已表態會停止支持沙國在葉門的轟炸行動，並重新檢討前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卸任前一刻將什葉派「青年運動」定為恐怖組織。

蓬佩奧指控「青年運動」與伊朗關係密切，但人道救援團體表示，「青年運動」已宛若當地一個實質政府，被定為恐怖組織將妨礙必要的援助工作。

© 2021 AFP