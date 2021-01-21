拜登政府公布防疫策略 共含7大主要目標

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（法新社華盛頓21日電） 拜登政府今天公布詳盡防疫策略，以促進疫苗接種及檢測，同時側重科學專業，這項策略以7大目標為基礎。拜登在就職演說警告，疫情正進入「最致命階段」。

美國官員表示，拜登將立即簽署10項行政命令及其他指示，啟動這項全國性2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）防疫計畫。專家表示，前總統川普沒有全國性防疫計畫。

美國是全球疫情最嚴重國家，迄今逾4萬5000人病逝。政府模型顯示，來自英國的B.1.1.7新變種病毒株，可能在未來數月加劇疫情。

拜登政府的新防疫策略基於7大主要目標。

● 恢複信任

拜登政府將設立聯邦疫情因應小組，協調各機構工作，並將恢復歐巴馬政府時期建立的白宮全球衛生風險團隊。拜登政府也將要求由科學專家領導例行公共疫情簡報。

● 疫苗

拜登政府將透過國防生產法（Defense Production Act）等措施，增加疫苗生產及購買，這項法律讓總統得以在戰時（或比照戰時）指導重要物資生產，確保有玻璃藥水瓶、注射器和其他醫療物品可用。

● 減緩傳播

拜登除了下令美國人民戴口罩100日外，也將對聯邦機構下達其他命令，要求在飛機、火車及其他大眾運輸上強制民眾戴口罩。

● 緊急救濟

拜登政府將增加各州緊急資金，並下令美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）針對疫情相關若乾花費補償各州，包括防護設備供給及支援疫情因應的國民兵（National Guard）人員。

● 學校及勞工

拜登將下令制定重新開放學校的全國策略，希望達成在他就任百日內讓多數八年制學校重啟的目標。拜登也將下令要求聯邦機構，為勞工發布更新的防疫措施指南。

八年制學校是美國一種招收幼兒園或學前班學生採用的八年學制學校，是由典型的小學（一年級到五年級）與初中（六年級）或中學（七年級到八年級）所組成。

● 處理不平等問題

拜登政府將成立平等任務小組，處理種族、族群及地理間的感染、發病及死亡率差異。拜登政府將指示聯邦機構，擴大對高風險族群的數據收集，並且使用那些資訊追蹤及評估上述族群的防疫因應。

● 為未來威脅作準備

美國將重新加入世界衛生組織（WHO），扭轉川普政府退出這個全球性機構的決定。拜登政府將增加人道救援，支持幫助全球抗疫的其他工作。

© 2021 AFP