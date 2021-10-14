拜登政府公布 全美海岸沿線廣設7座大型離岸風電

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（法新社華盛頓13日電） 美國政府今天公布將沿東、西岸及墨西哥灣廣建7座大型離岸風電廠的計畫，作為推動2030年前以風力供電超過千萬戶努力目標的一環。

美國內政部長哈蘭（Deb Haaland）今天在波士頓一場風能發電大會作上述宣布。

哈蘭說：「內政部端出雄心萬丈的藍圖，推動政府計畫以對抗氣候變遷、創造薪資優渥的工作並加速全美轉型至使用潔凈能源的未來。」

今年3月，拜登政府宣布大力投資離岸風電，做為對抗氣候變遷的一環。

哈蘭說，她們希望2025年前能為緬因州、紐約州、大西洋中部與南、北卡羅萊納州、加州、俄勒岡州與墨西哥灣沿岸的海域租賃權舉行競標。

官員表示，風電計畫可減排約7800萬公噸的二氧化碳，同時能創造多達7萬7000個就業機會。

哈蘭說，除離岸風力發電廠，內政部也在與其他聯邦機關合作，以提高在公共陸地上的再生能源產量，政府的目標是在2025年前，從風力與太陽能生產至少25GW的離岸再生能源。

漁業團體已表示，預計在東岸沿岸建設的離岸風力發電，將讓他們難以捕撈高價海鮮品種，例如扇貝與龍蝦。一些保育團體也擔憂，大型渦輪機將導致數以千計的鳥類死亡。

拜登已設定目標，將讓美國在2030年前使用30GW的離岸風力能源。白宮表示，要達成這項目標，代表將創造4萬4000個就業機會，與3萬3000個相關領域的工作機會。

© 2021 AFP