拜登政府准墨西哥灣油氣探勘 環團痛批

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（法新社華盛頓1日電） 美國政府宣布再次開放租賃墨西哥灣區塊進行油氣探勘，因為法院否決先前暫停租賃的作法。這項決定引來環保團體批評，認為拜登屈服於石油產業壓力，開氣候變遷努力的倒車。

美國總統拜登（Joe Biden）政府暫停租賃的決定遭到法院否決後，昨天宣布計畫開放墨西哥灣（Gulf of Mexico）超過8000萬英畝的區塊，以用於石油與天然氣探勘。

這個決定意味着白宮充滿野心的氣候議程將嚴重開倒車，並隨即遭到環保團體聯盟批評。

內政部海洋能源管理局在聲明稿中表示，預計9月發布出售最後公告，「隨後將於今年秋季進行租賃交易」。

拜登1月宣布暫停在聯邦土地上從事新鑽探工程等待審查。當時拜登正試圖將氣候危機作為總統任期的中心議題。

但6月間，前總統川普（Donald Trump）派任的一名路易斯安那州（Louisiana）法官介入，並判決政府需要國會同意才能暫停。

根據網上公告的決議紀錄，政府推估租約拍賣後可產出高達11億桶石油與4.4兆立方英尺的天然氣。

決議紀錄指出，聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change）的新報告「對全球每個地區的迅速氣候變遷有詳細觀察」，但這份報告不構成必須修改現階段鑽井環境影響說明書的充分理由。

以倡議團體「地球正義」（Earthjustice）為首的眾多環保團體在政府公告後，控告海洋能源管理局與內政部長哈蘭（Deb Haaland）。

環團「健康灣」（Healthy Gulf）執行長沙爾托（Cynthia Sarthou）表示：「颶風艾達（Hurricane Ida）過後，顯然我們應該盡一切可能從化石燃料轉型，以減少氣候變遷的衝擊，例如更強、更頻繁的颶風。」

「地球正義」委任律師哈帝（Brettny Hardy）則說：「租賃決定令人極度失望。拜登政府屈服於石油產業的假新聞宣傳與政治壓力之下，無視我們面對惡化中的氣候危機。」

© 2021 AFP