(法新社華盛頓6日電) 美國聯邦上訴法院今天以「重大法律及憲法」問題為由,裁定拜登政府的疫苗令暫緩執行。此強制令要求100人以上企業的員工施打COVID-19疫苗,或每周接受采檢。

位於紐奧良的美國聯邦第五巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Fifth Circuit)是在多個共和黨州針對新規定提出法律挑戰後,做出上述裁定。

這項強制令原定明年1月4日生效。

法院要求拜登政府在8日下午5時前針對禁制令做出回應。

提出請願的州包括德州、路易斯安那州、南卡羅來納州、猶他州、密西西比州,以及多個私人企業與宗教團體。

如果此令暫緩執行,就代表拜登政府為在冬天COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情可能捲土重來前,讓美國勞工廣泛接種的措施之一踢到鐵板。

拜登政府目前尚未回應。

