拜登政府與跨黨議員妥協 基建預算縮水犧牲氣候因應

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（法新社華盛頓24日電） 美國總統拜登今天拍板一份協商後的兩黨預算協議，金額約為1兆美元，以便全美基礎建設計畫挹注新開支，但犧牲了因應氣候變遷的一些措施。

白宮與國會議員歷經數月協商後，拜登今天在兩黨議員陪同下於白宮外告訴記者：「我們達成協議了。」

「華盛頓郵報」報導，但拜登隨後表示若國會的民主黨人無法同時拿出一份黨版的支出優先事項包裹方案，以支撐美國社會安全網，這次達成的預算協議就作廢，因為妥協基建預算與採納民主黨的支出優先事項，兩者缺一不可；但大多數共和黨人都反對民主黨版的支出優先事項。

這次的兩黨預算協議由共和黨聯邦參議員波特曼（Rob Portman）、民主黨聯邦參議員席納瑪（Kyrsten Sinema）等10名參議員草擬，將於5年支出9730億美元（或8年1.2兆美元）；白宮公布的細節顯示，當中5790 億美元是沒有撥入其他計畫的新預算開支。

5790億美元新開支里包括3120億美元用於交通計畫、550億美元用於供水基礎設施、650億美元用於寬頻。相關數字由兩黨各5位參議員經數周協商而得出。

兩黨協議的基建預算金額遠不及拜登今年4月所提基建措施規模，且基本上捨棄了拜登原本的1.8兆美元「美國家庭計畫」；家庭計畫聚焦社會安全網，拜登稱其為「人道基建」。

拜登說：「協議里沒有一方全拿，這也是妥協的意義所在，反映重要意涵、共識。民主的核心就是講求共識。另一深層問題是，民主能否在21世紀與獨裁競爭。這（基建預算）是強化競爭的重要一步，也是向海內外傳達訊息，以示美國的民主能辦到。」

白宮為這份妥協版的預算列出十多項財源，但對尋覓財源措施能否奏效、究竟能籌集多少銀彈，今天卻幾無拿出具體細節。

這次兩黨協議的主要財源包括：縮減「租稅缺口」，即美國國稅局（IRS）應收稅款與實際收穫的落差；將未用到的聯邦失業補助、防疫紓困等變更使用。白宮還說財源另包含延長海關使用費、對化學品徵收「超級基金」稅，以及5G頻譜拍賣收益。

參與起草協議的共和黨參議員波特曼表示，約有800億美元未用到的防疫紓困金額，將變更用於基建支出，「這並非他們偏好的選項，但卻是妥協的一環」。

「紐約時報」指出，這次的兩黨預算協議幾已無拜登原本雄心勃勃、要大砍化石燃料污染以因應氣候變遷的計畫。

拜登本欲藉原先包羅萬象的基建預算，打造全國「潔凈電力標竿」，要求電力公司逐漸增加風能、太陽能和其他發電來源，直到不再排放二氧化碳，如今卻被兩黨預算協議剔除，連對清潔能源的稅務獎勵也都被刪。

民主黨領袖與環保人士希望把因應氣候變遷的方案改列到各別基建預算里，因各別預算可透過所謂「預算調解」的方式快速通過；預算調解無須共和黨支持，只需簡單多數表決通過即可。

不過參議院規定，透過調解程序立法，須與聯邦收入直接相關，像稅務與支出；參議院的議員們也可認定「潔凈電力標竿」不適用預算調解。

拜登早先提出金額達6兆美元（約新台幣169兆元）預算案，擘畫他心中聯邦政府在經濟、民生乃至與中國競爭里更吃重角色，透過對富人與企業加稅，大增基建、公衛與教育開支。如今的妥協版已大幅縮水。

© 2021 AFP