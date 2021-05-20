拜登政府解除北溪2號管線制裁 修補美德關係

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（法新社華盛頓19日電） 美國總統拜登政府今天宣布放棄對「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管線的相關制裁。華府曾稱這條由俄羅斯負責營運的德、俄間天然氣管線會構成地緣政治安全風險。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）致函國會表示，豁免國會原本對北溪天然氣2號管線公司與其執行長沃寧格（Matthias Warnig）的制裁，「符合美國的國家利益」。

此舉有助緩解美國與德國為這項120億美元計畫而起的緊張關係。德國等歐洲國家認為，北溪2號管線對歐洲取得長期能源供應至關重要；德國先前甚至表明，美國制裁等同於干預內政。

不過布林肯在聲明中強調，拜登政府仍維持反對興建北溪2號管線的立場，「我們仍反對這項計畫完成，因為這將削弱歐洲、烏克蘭與北大西洋公約組織（NATO ）東側盟國以及歐盟國家的能源安全」。

「我們的立場與我們將強化跨大西洋關係的承諾一致，因為這攸關國家利益。」

長1200公里的北溪2號天然氣管線已完成超過95%，是鋪設在波羅的海海底，可讓輸往歐洲最大經濟體德國的天然氣量倍增。

俄羅斯天然氣工業石油公司（Gazprom）持有這項計畫大部分的股權，與一個國際財團合作鋪設管線，組成企業包括德國的溫特謝爾（Wintershall）與Uniper公司，以及荷蘭皇家殼牌集團（Shell）、法國能源公司Engie和奧地利石油天然氣集團（OMV）。

俄羅斯天然氣工業石油公司總部設在瑞士，也有北溪2號管線的控制權，其執行長沃寧格據稱與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）關係良好。

美國國務院今天的決定等於超級髮夾彎。2020年由於美國揚言制裁，管線鋪設作業擱置近一年，興建工作於去年12月才重啟。

布林肯今年3月在布魯塞爾表示，這條管線將損及歐洲利益並影響能源安全目標。他當時說北溪2號「是糟糕的構想，不利於歐洲與美國」，揚言將制裁「涉及計畫的任何實體」。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）樂見美國將取消制裁，稱這是緩解緊張的一步。馬斯說：「我們了解到，拜登政府做出這項決定，是考量到任內想建立非常良好的關係。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitri Peskov）樂見解除制裁的舉動，稱「總比看到宣布新制裁好，這肯定是正向的訊息」。

不過，此舉卻遭到共和黨籍聯邦參議員里契（Jim Risch）強烈抨擊，他稱取消制裁等同於是「送禮物給蒲亭，在拜登與蒲亭峰會即將登場前，只會削弱美國能運用的籌碼」。

里契在聲明中說：「政府把德國和俄羅斯表面上的利益，置於我們在中歐、東歐與北歐的盟友之上。」

© 2021 AFP