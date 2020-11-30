拜登明年上台後 料將緊盯墨西哥執行貿易協定

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（法新社墨西哥市30日電） 分析家表示，墨西哥在承受美國總統川普的火爆發言數年後，明年將迎來拜登（Joe Biden）政府更為謹慎但堅定地施壓，必須一絲不苟地履行貿易協定的義務。

墨西哥與加拿大在川普施壓下重新協商「北美自由貿易協定」（NAFTA）。這份1994年的協定被共和黨的川普形容成「我國史上最糟糕的貿易協定」。

歷經2年多費力的討價還價後，NAFTA自7月1日起由「美墨加貿易協定」（USMCA）取而代之。而新協定通過前，民主黨人曾要求美國官員重新協商勞工條款等要件。

墨西哥首席談判代表史密斯（Kenneth Smith）告訴法新社：「拜登不會跟川普一樣抱持敵意，但他會密切關注USMCA中許下的承諾都被執行，而川普並未這麼做。」

西班牙對外銀行（BBVA）分析家則認為，拜登勝選可消除美、加、墨貿易的不確定性。這3國2019年貿易額達1.2兆美元。

NAFTA幾乎取消區內所有關稅，幫助墨西哥變成出口強國；但川普一直責怪NAFTA讓美國工作機會外流。川普也威脅，如果墨西哥不阻止中美洲移民沿陸路朝美國前進，就要對來自墨西哥的進口品課徵關稅。

墨西哥出口品逾80%由美國購入，若爆發新的貿易戰，將重創已在承受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響的墨西哥經濟。

© 2020 AFP