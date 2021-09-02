拜登會烏克蘭總統 堅定支持烏國主權領土完整

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（法新社華盛頓1日電） 美國總統拜登今天向烏克蘭總統澤倫斯基保證，美國堅定維護烏克蘭主權和領土完整，對抗俄羅斯侵略，且向基輔當局提供6000萬美元新安全援助資金，應對俄羅斯威脅。

拜登在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）對澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說：「美國承諾依然堅定維護烏克蘭主權和領土完整，對抗俄羅斯侵略，並支持烏克蘭融入歐洲和大西洋的願景。」

自拜登1月上任迄今，澤倫斯基是美國邀訪白宮並討論戰略議題的第2位歐洲領導人。澤倫斯基昨天在五角大廈敦促美國提供軍事援助，協助對抗俄羅斯和獲俄羅斯撐腰的分離主義分子。

拜登說：「我們今天要討論美國將如何繼續支持烏克蘭推進民主改革計畫。」

兩人在這場面對面會議，也針對具爭議性的北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）進行討論。烏克蘭擔心連通俄羅斯與德國的北溪2號，可能被俄羅斯當成地緣政治武器。

澤倫斯基除了表達對北溪2號的擔憂，還說他將尋求拜登對烏克蘭是否有機會加入北約的看法及時間表。

澤倫斯基6月告訴記者，他希望拜登對烏克蘭加入北約計畫做出明確表態。烏、俄兩國今年緊張關係加劇，俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結兵力和軍事裝備，澤倫斯基敦促北約成員國加快腳步，讓烏克蘭加入北約。

但拜登明確表示，他認為烏克蘭尚未準備好要加入北約，而美國也還沒準備好要跨越這條俄羅斯眼中的紅線。

北約認為，烏克蘭在獲得成員國資格前，還須進行更多政治改革。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）強調，烏克蘭必須實現國防部門現代化並推進法治改革，以符合北約成員國標準。

拜登和澤倫斯基會晤前一天，最後一批美軍離開阿富汗，替美軍近20年的阿富汗任務畫下句點，正式終結這場美國史上歷時最長的戰爭。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）告訴澤倫斯基，美國承諾將要求俄羅斯停止在東烏「持續挑起衝突」，並離開俄羅斯2014年從烏克蘭手中吞併的克里米亞半島。

他提到援助烏克蘭的6000萬美元新方案，包括提供標槍反裝甲飛彈系統。他說，自2014年俄羅斯介入干預烏克蘭倒向西方以來，美國已為烏克蘭國防挹注25億美元。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP