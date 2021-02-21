拜登杜魯道將線上峰會 美加油管後續受關注

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（法新社華盛頓20日電） 美國總統拜登預定23日與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）舉行雙邊會議。儘管采視訊方式，但仍將是拜登以總統身分舉行的第一場與外國領袖的雙邊峰會。

根據白宮今天發布聲明指出，兩國領袖將在線上會議，就2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和氣候變遷等議題「檢討雙方的共同作為」。

法新社報導，拜登已不是頭一回把自己的「第一次」殊榮做給加拿大，在他上任僅兩天的第一通打給外國領袖的電話，就是打給杜魯道。

拜登就任後公布氣候議題行政命令，包括取消具爭議的美加輸油管「基石XL」（Keystone XL）計畫許可，以及重返2015巴黎氣候協定，這兩項作法都推翻了前總統川普的氣候政策。

今天白宮聲明中並未提到雙方會否觸及基石XL計畫。基石XL計畫連結加拿大亞伯達省（Alberta）油砂田到美國德州海岸的煉油廠，在拜登決定取消後，已成為兩國之間高度敏感議題。

基石XL計畫於2008年發起並獲加拿大政府支持，但遭受環保人士批評；美國前總統歐巴馬任內擋下此案，但在川普任內又開綠燈。

杜魯道先前已對拜登取消美加輸油管計畫表達失望。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP