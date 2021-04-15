拜登決定自阿富汗撤軍 911事件20周年前完成

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓14日電） 美國總統拜登今天宣布，「該是時候結束」美國最長的戰爭，將無條件地從阿富汗撤軍。

美軍是為了因應2001年911恐怖攻擊事件而開始在阿富汗發動攻擊。現在，經過了20年，在造成近2400名美軍與數以萬計的阿富汗人喪命後，拜登訂下9月11日為最後一名美國軍人撤離的最終日期，撤軍行動將自5月1日展開。

拜登向全國發表電視演說時表示，美國已達成原先為數不多的任務，擊潰發動911攻擊的國際聖戰士，每一年過去，留在阿富汗的理由顯得愈來愈「不明朗」。

拜登堅稱，美軍不會「倉促撤離」，堅持維持他的決定。他說：「20年前的可怕攻擊…無法解釋為什麼我們2021年還要留在那裡。」拜登說：「該是時候結束這場永久的戰爭。」

拜登從阿富汗撤軍的決定並不令人意外。這場戰役普遍不受到選民歡迎，前任總統川普也曾承諾將自5月起撤軍。

民主黨籍聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）今天說：「我讚賞拜登總統做出的決定。」

然而，這項決定馬上引來一些人抨擊，認為美國拋棄了阿富汗政府，並慫恿聖戰士發動叛亂活動。

聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）說：「在宣布911事件周年來臨時，我們將協助敵人把阿富汗當作禮物包裝好，再送還給他們。」

© 2021 AFP