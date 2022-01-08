拜登率美抗疫之際 3月1日赴國會發表國情咨文

（法新社華盛頓7日電） 正努力帶領美國對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的總統拜登，將於3月1日赴國會發表「國情咨文」演說。

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白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在美國總統專機「空軍1號」（Air Force One）上告訴記者，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天稍早邀請拜登赴國會發表國情咨文演說，拜登已經接受邀請。

這是美國史上第1次總統在3月發表國情咨文演說或年度施政報告。眾議院歷史學家指出，過去1個世紀，總統大多在1、2月赴國會發表國情咨文演說。

2013年，當時的總統歐巴馬（Barack Obama）是在2月12日在國會聯席會議上發表國情咨文演說。

3月1日也是國會選舉開跑的日子，德州將在當天進行初選，讓民主、共和兩黨選民選出各自的代表，參加11月8日的參議員和眾議員選舉。

總統在國會聯席會議上發表談話通常都是盛大而隆重的事，但也成為不同黨派表達立場的舞台，裴洛西2020年就曾把當時總統川普交到她手上的講稿副本撕毀。

2009年，當時的總統歐巴馬在國會聯席會議上發表特別演說，闡述歐巴馬健保法，共和黨眾議員威爾森（Joe Wilson）對着歐巴馬大喊「你說謊！」。威爾森有失禮儀，遭共和、民主兩黨議員譴責，他因此公開向歐巴馬道歉。

© 2022 AFP