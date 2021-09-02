拜登甘尼最後通話曝光 路透：渾然不覺阿富汗即將變天

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（法新社華盛頓1日電） 阿富汗政局風雲變色，震驚全球。路透社取得美國總統拜登與阿富汗前總統甘尼在政權變天前的最後通話，雙方當時似乎都沒有預期阿國正面臨塔利班閃電奪權的立即危險。

拜登和甘尼（Ashraf Ghani）在通話中，談及軍事援助、政治戰略和訊息策略等議題，但兩人當時似乎都沒有料想到阿富汗正面臨迫在眉睫的危機，更別提事先做好準備。

根據報導，拜登與甘尼7月23日通話談了約14分鐘，而對話紀錄是由一名沒有權限提供資料的匿名人士泄露，路透查核過相關內容，並聆聽錄音檔確認對話真實性。

8月15日，甘尼在兵臨城下之際棄國逃離，讓塔利班（Taliban）不費一兵一卒進入首都喀布爾。在那之後，成千上萬絕望的阿富汗人寧可拋下一切，也要逃離塔利班統治。美軍在慌亂中展開撤軍期間，喀布爾機場發生自殺炸彈攻擊，13名美軍殉職，上百名阿富汗平民也不幸喪命。

在通話中，拜登對甘尼說，要是對方能公開表示有計畫控制阿富汗惡化的局勢，便能提供援助。拜登說：「假如我們知道你們的計畫，我們將持續提供密集的空中支援。」在兩人通話前幾天，美國才發動空襲支援阿富汗安全部隊，塔利班當時還指控美國違反杜哈和平協議。

拜登在電話中也建議甘尼取得其他阿富汗掌權者認同，好讓軍事戰略能順利推進，並安排像國防部長穆哈瑪迪（Bismillah Mohammadi）這樣的「戰士」負責相關任務。

拜登還盛讚由美國政府提供經費、訓練的阿國政府軍。他告訴甘尼：「你顯然擁有最好的軍隊，你有30萬裝備精良的部隊，來應對7到8萬（塔利班戰士），他們顯然有能力打好仗。」然而幾天之後，阿富汗軍隊節節敗退，面對塔利班幾乎沒有招架之力。

在通話中，拜登將重點放在他所謂阿富汗政府給外界的「觀感」問題。他說：「我不需要告訴你世界各地和阿富汗部分地區的看法，我相信，就對抗塔利班方面而言，事情進展並不順利，無論這是不是真的，都有必要呈現不同的面貌」；他還對甘尼說，如果可以邀請阿富汗知名政治人物舉行聯合記者會，支持新的軍事戰略，「將能改變大眾對事情的觀點，我想這可以帶來許多改變」。

報導指出，拜登的談話內容顯示，他並未預期阿富汗政府會在短短23天後迅速垮台。拜登還說：「我們會持續奮戰，無論是在外交、政治或是經濟方面，都會確保你的政府不僅能生存，還能持續成長」。

而甘尼也告訴拜登，如果他能「重新平衡軍事解決方案」，就可能帶來和平，但他也強調「必須加快腳步」，因為阿富汗「正面臨全面入侵，包括由巴基斯坦策畫、提供後勤支援的塔利班，以及主要由巴基斯坦人組成的1至1.5萬名國際恐怖分子」。

白宮拒絕對上述通話內容置評，而巴基斯坦駐華盛頓大使館也駁斥甘尼的說法。

© 2021 AFP