拜登白宮辦活動對LGBTQ喊話：我挺你們

（法新社華盛頓15日電） 美國總統拜登今天在白宮舉行的同志驕傲（Gay Pride）慶祝活動中，告訴年輕的LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）美國人：我挺你們。

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在11月期中選舉登場之前，這場文化戰爭日益升溫。 拜登說：「我要對所有年輕人說：做你自己，你們被愛着。」

「我想讓你們知道，作為你們的總統，我們這個舞台上的所有人都支持你們，挺你們。」 拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris），以及包括出櫃的運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）在內的內閣成員，今天來到白宮東廳（East Room），和數百名LGBTQ代表一同慶祝同志驕傲月（Pride Month）。 拜登簽署旨在為多項LGBTQ權利提供聯邦支持的行政命令，因應「針對LGBTQI+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人和其他）兒童和家庭的歧視性立法攻擊，並指示關鍵機構保護家庭和兒童」。 這項命令旨在防止所謂的「性傾向扭轉治療」（conversion therapy），促進防範青少年輕生的醫療保健計畫，支持LGBTQ寄養家庭，並避免社區中有人無家可歸。

白宮認為，這些權利遭到共和黨州級領袖的攻擊━尤其是在佛羅里達州。可能出線代表共和黨參選總統的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），已將打擊「覺醒文化」（Woke Culture）列為重點政策。 佛州一條遭反對陣營冠名為「不說同性戀」（Don't Say Gay）的法律引起軒然大波，很快就在全國掀起論戰，娛樂巨頭迪士尼公開批評這項措施後，和迪尚特公開對杠。 一位高層官員告訴記者，拜登現在高調介入，目的就是要對抗可惡的立法攻擊。

這位不願具名的官員說，光在今年1年，州級政府就施行了300多條侵犯LGBTQ人士及其父母權利的法律。這位官員說，今天獲邀到白宮者，包括「來自全國各地親身受到這些歧視性法律影響的兒童和家庭」。 其中包括在佛州求學時期就以倡議人士身分聞名、18歲的葛梅茲（Javier Gomez）。他今天在白宮與拜登一起上台，提到在校遭受的欺凌。他說，早年有1名老師扮演關鍵角色，「支持我，讓我得以了解我自己的身分」。 各界普遍認為共和黨人有望在今年的期中選舉奪回國會控制權之際，拜登瞄準民主黨選民基礎中的重要結構層。

這位官員說：「他們推動歧視性立法時，我們必須起來對抗他們的州長和州議員。」 由於活躍人士指責民主黨人向左走得太遠，尤其是在跨性別權利方面，這個問題對共和黨人而言同樣至關重要。

© 2022 AFP