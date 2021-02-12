拜登確保今夏3億美民眾都施打疫苗 批川普未盡責

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，今年夏末時，美國將有充裕的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗供給，可替3億美國民眾進行接種。他同時批評川普任期尾聲未盡責，沒有訂購足夠疫苗。

法新社報導，美國政府在簽署協議，取得額外2億劑COVID-19疫苗之後，拜登做出上述宣布。

拜登說：「就在今天下午，我們簽署了…最終合約，跟莫德納（Moderna）與輝瑞（Pfizer）各額外取得1 億劑的疫苗。」

與莫德納和輝瑞所簽的約，讓美國總疫苗供給提升50%，來到6億劑。

拜登表示：「現在我們已趕上進度，7月底前會有足夠疫苗替3億美國民眾進行接種。」

拜登執政頭3周已施打逾2600萬劑疫苗，若照這個速度來看，美國施打疫苗作業腳步有望突破他先前承諾，也即於執政100天之內施打1億劑疫苗。

另外，拜登今天表示，前總統川普留給他的疫苗接種計畫，比他原預期的情況「還要糟糕」。

拜登說：「川普在他任內最後的兩個月里，只是徒勞費盡心思欲推翻11月3日他輸掉的總統大選結果，卻未訂購足夠劑量的疫苗，在讓民眾排隊接種的作業上，也做得不夠。」

「當科學家全力以赴，在破紀錄的短時間內研發出疫苗，而我的前任--我不客氣地說--在準備工夫上完全未盡到責任，未做好因應上億劑疫苗施打作業的龐大挑戰。」

對於拜登的評論，川普的代表人未立即回應路透社的置評要求。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP