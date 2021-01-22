拜登祭10道行政命令 加緊戴口罩和旅客入境防疫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓21日電） 美國總統拜登上任之初就積極對抗新型冠狀病毒流行病，他今天加強戴口罩規定，並下令搭機入境旅客須隔離檢疫。

拜登在入主白宮第一個全天上班的日子簽署10道行政命令。他告訴國人，美國感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）致死人數，可能從現在的40萬人攀升到下個月的50萬人，因而需要採取嚴厲手段。

拜登說：「我們正處於國家緊急狀態，是時候如此看待了。」他還表示，經過前總統川普時代的分裂不和後，他想要重新建立社會大眾的信任。

拜登說，在他執政下，科學家將「不受政治干預」，並承諾「當我們犯下錯誤時，我們將坦誠相對」。

此外，他表示，旅客搭機前，除了需要病毒篩檢呈陰性外，抵達美國後也須隔離。這比川普執政時期訂下的防疫規定更嚴格。

拜登簽署的其他命令還包括為目前絆手絆腳的疫苗接種計畫重新注入效能，以及針對大眾運輸加緊戴口罩的要求。

儘管疫苗在川普執政最後1年以極快速度生產，但推出時卻顯得混亂。

拜登已訂下目標，要在100天內替民眾施打1億劑疫苗，他的首席專家們認為很有可能達成。迄今，美國僅有1650萬人接種疫苗。

川普曾對美國政府首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）口出怨言，如今拜登也恢復了佛奇在白宮首要且受人矚目的顧問角色。

拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天第一項行程就是參加傳統就職祈禱會，因疫情關係，祈禱會以視訊方式舉行。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP