拜登籲衣索比亞泰格瑞省停火 停止侵犯人權

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（法新社華盛頓27日電） 衣索比亞北部的泰格瑞省（Tigray）飽受戰爭蹂躪，美國總統拜登今天譴責持續6個月的衝突，呼籲交戰各方停火併稱「必須停止」侵犯人權。

拜登在白宮發出的聲明中說：「衣索比亞多數地區的暴力衝突升級、區域和種族分裂愈趨嚴重，讓我深感憂慮。在泰格瑞省發生的大規模侵犯人權事件，包括普遍存在的性暴力，無法令人接受，必須停止。」

衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）指控泰格瑞省執政黨策畫攻擊聯邦軍營後，於去年11月派軍隊進入泰格瑞省。

曾獲諾貝爾和平獎的阿比，在11月底衣索比亞軍隊挺進泰格瑞省首府馬凱勒（Mekelle）後宣稱勝利，但雙方仍繼續交戰，衝突持續半年，期間傳出衣索比亞部隊與鄰國厄利垂亞的軍隊犯下大屠殺與性侵。

拜登說：「泰格瑞地區的交戰各方應宣布並遵守停火協議，厄利垂亞與鄰省阿姆哈拉地區（Amhara）的部隊應該撤出。」

本周稍早，聯合國緊急援助協調員洛科克（Mark Lowcock）警告安理會：「如果援助沒有在未來兩個月升級，會有嚴重的饑荒風險。」

基於這項警告，拜登說，「有關各方，特別是衣索比亞與厄利垂亞部隊，必須立即讓人道救援物資暢通無阻地送入泰格瑞地區，以防饑荒擴大」。

拜登說：「衣索比亞政府應與政治光譜各端的其他利害關係者展開包容性的對話。」他敦促衣索比亞領導人與相關機構「提倡和解、維護人權並尊重多元化」。

拜登指出美國負責「非洲之角」地區的特使費特曼（Jeffrey Feltman）下周將回到泰格瑞地區。

© 2021 AFP