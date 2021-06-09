拜登與共和黨基建方案協商告吹 資金稅額喬不攏

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（法新社華盛頓8日電） 美國民主黨籍總統拜登與聯邦參議院共和黨人多個星期以來的基礎建設方案協商工作，今天宣告結束，雙方目前對龐大支出內容未達成協議。

法新社報導，協商告吹後，拜登改變策略，換去與一個新的跨黨派參院團體交涉，尋求達成妥協方案。

白宮與共和黨協商代表參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）分別表示，方案中全國道路翻修、公共運輸、橋樑、港口、寬頻網路等等龐大建設方面，兩方在資金規模存有歧見。

白宮上周曾提議將拜登2.3兆美元基礎建設方案的規模縮減到1.7兆美元，當中有部分企畫費用改由其他方案支出。

共和黨則是提出9280億美元方案，由於兩方金額落差太大，怎麼支付各項計畫自然成了爭議點。

卡皮托表示，拜登「說得很清楚」，願意讓步將方案規模縮減近1兆美元，但他不願接受共和黨的談判底線，也即不能推翻2017年對企業與富人的減稅方案。前總統川普執政時，於2017年將企業稅率從35%降到21%，而共和黨籍把這項政策視為最高的經濟成就。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登今天清楚告訴卡皮托，卡皮托所屬小組「提出的方案，依他之見，不足以滿足美國在修復道路橋樑、準備潔凈能源的未來、創建工作機會等的基本需求」。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP