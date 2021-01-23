拜登與加拿大總理通話 兩人談論多項議題

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（法新社渥太華22日電） 渥太華與華盛頓當局分別發布聲明指出，美國總統拜登就任後首度跟外國領袖通電話，今天與加拿大總理杜魯道談到數項議題，並計畫下個月繼續對話。

加拿大方面表示，拜登（Joe Biden）與杜魯道（Justin Trudeau）通話近30分鐘，內容什麼都談，從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情到環保議題都有。由於疫情，美加邊界從去年3月以來就一直關閉。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）也推文證實，今天他與拜登通話，討論範圍從疫情到移民問題都有，兩人對話氣氛「友善且相互尊重」。

杜魯道與拜登計畫不久後再次對話，至於是線上通話或親自會面的方式，加拿大方面抱持開放態度，而白宮僅表示：「兩國領袖同意一個月內再次對話。」

但華府與渥太華當局都沒有證實再度對話的確切日期。

這3個國家以「美墨加貿易協定」（USMCA）取代原來的北美自由貿易協定（NAFTA），把近5億消費人口集結為單一市場。

這3個經濟體的2019年國內生產毛額（GDP）約佔全球27%，他們之間的貿易額合計高達1兆2000億美元，不過這是疫情爆發前的數據。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP