拜登與外國領袖首通電話 將與杜魯道談美加關係

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（法新社華盛頓21日電） 白宮發言人莎琪今天說，總統拜登向外國領袖打出的第一通電話，將與加拿大總理杜魯道討論美加關係重要性，以及停建「基石XL」輸油管的決定。

莎琪（Jen Psaki）在她的第一場白宮簡報會上說：「他打給外國領袖的第一通電話，將是在22日打給總理杜魯道（Justin Trudeau）。」

莎琪說，他們將討論到美國「與加拿大之間的重要關係」，以及拜登政府將停建美加輸油管「基石XL」（Keystone XL）的決定。

基石XL輸油管工程部分已經建造完成，負責營運的加拿大公司TC能源（TC Energy）今天停工，對這項決定「感到失望」，並稱這代表數以千計的勞工將失業。

加拿大監管機關2010年批准「基石XL」計畫，但因為有環境方面的疑慮，2015年遭前總統歐巴馬擋下，2017年又遭繼任總統川普推翻。

自2023年起，總長1947公里的「基石XL」輸油管每天原將從加拿大亞伯達省（Alberta）油砂礦區運送最多83萬桶的原油到美國內布拉斯加，之後再透過現有系統送到德州沿岸的煉油廠。

© 2021 AFP