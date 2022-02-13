拜登與蒲亭通話無突破 克宮譴責美歇斯底里達頂點

（法新社莫斯科12日電） 美國總統拜登和俄羅斯總統蒲亭今天針對烏克蘭危機進行1小時通話，但未帶來重大改變。克里姆林宮於通話結束後，譴責美國在圍繞烏克蘭衝突議題上「歇斯底里達到頂點」，但也表示蒲亭和拜登同意繼續對話。

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拜登（Joe Biden）和蒲亭（Vladimir Putin）通話結束後，克里姆林宮首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）在電話會議上表示：「歇斯底里已達到頂點。」

鄂夏柯夫說，美方要求安排拜登和蒲亭於12日通話，即使這次通話原本計畫於14日登場。在華盛頓當局警告指稱俄羅斯「隨時」可能展開全面入侵烏克蘭後，兩國領袖進行通話。

鄂夏柯夫抱怨稱，美方甚至釋出「俄羅斯入侵日期」。他告訴記者：「我們無法理解為何有關我們意圖的不實資訊會交給媒體。」

他說，蒲亭再次表達不滿，指責西方國家持續武裝烏克蘭，而基輔當局一直在暗中破壞西方斡旋達成的旨在終結烏東多年衝突和平協議。

與此同時，鄂夏柯夫形容兩國領袖歷時1小時的通話「不偏不倚且講求實際」，並稱「兩國總統同意在各層面繼續接觸」。

俄羅斯要求西方提供具拘束力安全保證，包括承諾自東歐撤離北大西洋公約組織（NATO）部隊以及絕不讓烏克蘭加入北約等。

華盛頓已直截了當拒絕俄方要求，但願意與莫斯科討論新的歐洲裁軍協議。

鄂夏柯夫表示，俄方準備對華盛頓和北約的提議做出回應，莫斯科將會把拜登的觀點納入考量，「俄方將會仔細分析拜登的疑慮」。

© 2022 AFP