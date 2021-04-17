拜登菅義偉峰會 美日擺出抗中陣線

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（法新社華盛頓16日電） 美國總統拜登今天在華府與到訪的日本首相菅義偉舉行峰會，兩國領袖誓言堅定聯手抗中、加速因應氣候變遷及5G通訊方面等合作。

拜登上任後首場與外國領袖面對面峰會給了日本，展現團結盟邦，美日會後在聯合聲明裡提及台灣，更是1969年後頭一遭。拜登在這場因疫情而等了近3個月的與外國領袖峰會裡告訴菅義偉，日本享有美國在安全和其他議題上「鋼鐵般的支持」。

拜登說：「我們將合作來證明，民主仍有競爭力，且能在21世紀勝出。」拜登在白宮玫瑰花園舉行的雙方聯合記者會上，還親熱地以「義」（Yoshi）來稱呼菅義偉。

雙方在會後聯合聲明裡雖呼籲和中國坦率對話，但也不吝對北京日益強勢的海上活動、打壓新疆與香港、台海緊張等提出嚴正關切。聲明也重申美日安保條約適用於釣魚台。

聲明指出，美日承認嚇阻的重要性，以維繫區域內的和平與穩定，「我們反對任何企圖片面改變東海現狀的舉動」，也強調台海和平穩定的重要，鼓勵台海兩岸問題和平解決。

拜登與菅義偉也啟動美日氣候夥伴關係，內含3大要項：一、落實巴黎氣候協定，實現各自應在2030年前達成的目標；二、潔凈能源科技的研發、使用與創新；三、努力協助他國減碳，特別是印太地區。

雙方會談還提到，美日兩國分別允諾撥款25億美元、20億美元，加速發展與測試5G網際網路和日後的6G技術。

此外，菅義偉還對美國國內興起一股仇恨亞裔的風潮表達關切；日本首相就美國國內議題發表評論相當罕見。

© 2021 AFP