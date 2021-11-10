拜登藉助國會通過基建法案 展開大內宣挽救民調

（法新社華盛頓9日電） 美國眾議院5日通過約1.2兆美元（約新台幣33.6兆）的基礎建設法案，總統拜登將從今天展開大內宣，尤其民調顯示近來他的支持度下滑，拜登盼藉着宣傳基建法案挽回支持者。

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法新社報導，民主黨籍的拜登選擇在巴爾的摩向全國說明，為何及如何支用1.2兆美元重建美國日益破敗的基礎設施。巴爾的摩是港都，離首都華盛頓車程不到1個小時。

拜登（Joe Biden）8日晚間接受俄亥俄州辛辛那提市的電視台訪問時堅稱，只需「幾周」的時間，這項大規模投資計畫的成效就會開始彰顯。

這項法案涵蓋擴建網路、道路、橋樑、自來水管、電動車充電站與其他多項計畫。他早前也預測，社會大眾將在「兩到三個月」後感受到具體成效。

距離明年美國期中選舉還有一年的時間，拜登寄望於這項基建方案至少在政治方面能產生作用。

美國期中選舉向來對執政黨構成挑戰，意味民主黨可能失去目前在聯邦眾議院的脆弱多數。

於此同時，拜登政府團隊全力投入大肆宣揚這回贏得的立法成果，而拜登則是加緊動員地方黨部的幹部向民眾說明這項鉅額的支出法案。

白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean Pierre）9日表示：「結束巴爾的摩的行程後，總統將繼續向社會大眾宣揚他的理念。」

這可能是因為拜登將前總統歐巴馬（Barack Obama）的遭遇謹記在心。歐巴馬主政期間，拜登是他的副手。

2009年，歐巴馬大力推動通過一項總額高達近8000億美元的振興方案，最後在政經兩個層面產生不同的結果。

雖然這套振興方案重振美國遭到衰退重創的經濟，隔年的期中選舉對手共和黨卻大有斬獲。

歐巴馬後來回顧說，他的過失在於除了拍板決策的程序之外，總統也必須「向美國民眾說明願景，使人民感受到團結一致、有目標而且不悲觀，在特別艱困的時期尤其如此」。

這看似就是當前拜登想做的事，而他的團隊里都是歐巴馬執政時期的高階官員。

拜登6日曾表示，面對與中國的競爭與氣候變遷的威脅，他深信「50年後，民眾撫今追昔將會說：『就是此時此刻，就是今年與往後幾年的期間，美國決定要贏得21世紀的競爭。』」

不過當前美國民眾更關切汽油價格飆漲、供應鏈中斷與尚未全面獲得控制的疫情。

根據綜合各種民調的政治分析網站FiveThirtyEight，拜登9日的支持度是42.8%。

FiveThirtyEight另指出，以歷屆領導人執政的相同時期而論，美國近代史上只有兩個總統的民調比拜登還糟，分別是福特（Gerald Ford）於1974年11月得到的38.4%支持，以及川普（Donald Trump）在2017年11月得到的37.9%支持。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

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