拜登表態將競選連任 若川普再出馬更想選

（法新社華盛頓22日電） 美國總統拜登第一個任期尚未做滿一年，他今天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時透露，有個因素會讓他更想在2024年競選連任，那就是再度與2020年對手川普一決高下。

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拜登今天向ABC News表示：「這會提高我競選的可能性。」

詢及他是否會競選連任時，79歲的拜登說他會。他說：「不過，我很尊重天意的安排。我的人生有太多、太多次受到天意的影響。如果我身體健康，像現在這樣，如果我身體勇健，那麼我會再度競選。」

主持人穆爾（David Muir）問，這是否代表他將再度對上75歲的前總統川普時，拜登笑着說：「你是在套我的話。當然，如果他被提名，為什麼不和川普一較高下？」

川普持續聲稱他2020年是因為選舉舞弊才選輸拜登，選舉結果是從他身上「偷走」的。 今年1月6日國會認證拜登勝選時，川普的支持者就是在這個指控的慫恿下，強行闖入美國國會山莊。 拜登的副手賀錦麗（Kamala Harris）一度被視為拜登的接班人，但如今華府流傳拜登與賀錦麗的關係並不強固的傳言，為她的政治前途打上問題。

57歲的賀錦麗在白宮負責處理特別敏感的任務，像是少數族裔的投票權與移民議題等，她似乎力求表現。 同時，川普一再暗示可能再度競選總統，但尚未宣布他的計畫。

© 2021 AFP