拜登表態捍衛台灣 戰略模糊政策略趨清晰

（法新社華盛頓24日電） 美國總統拜登在上任後首度亞洲行期間說，若中國攻台，美國會采軍事介入。這番言論雖給了台灣數十年來最明確的保證，但也替美國一貫刻意模糊的立場帶來更多不確定性。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登昨天與日本首相岸田文雄舉行聯合記者會，有記者詢問，美國是否會在中國進犯台灣的情況下采軍事介入？拜登回答「是」。

不過，美國白宮和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在拜登發言後很快解釋說，美國立場並未改變。

澳洲國立大學（Australian National University）台灣議題專家宋文笛認為，拜登試圖「魚與熊掌兼得」。

他說：「拜登的『口誤』和隨後的澄清，若從下意識的角度來看，仍讓人感覺美國增強了戰略清晰目標的決心，而不產生（戰略）清晰的成本。」

美國的「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）台灣議題專家葛來儀（Bonnie Glaser）說，根據台灣的民意調查，自俄國入侵烏克蘭後，相信美國會捍衛台灣的比例就在中國宣傳之下大幅滑落；此外，拜登也可能是想讓擔心台海情勢不穩定的岸田文雄放心。

因此她認為，拜登「淡化了戰略模糊政策，我想是刻意為之」。

但她也表示，拜登的言論留下了一些未解答的疑問，很難說美國在任何情況下都會捍衛台灣。

不過，台灣擁有一項對美國經濟而言至關重要的資源：半導體。

根據智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）今年的研究，全球最先進的半導體產量有92%來自台灣。

新美國安全中心在模擬中觀察到，台灣正尋求一種熟悉的模式，「在這種模式中，美國在達成可自由取用能源的默契之下，承諾保護產油的波斯灣國家」。

共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）說，拜登必須在明確、備妥的文本中說明政府轉向「戰略清晰」，「否則，持續的模糊和不確定性，可能會激怒而不是嚇阻中國共產黨，這對誰都沒好處」。

© 2022 AFP