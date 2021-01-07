拜登證實 將提名上訴法院法官賈蘭德任司法部長

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（法新社華盛頓7日電） 美國民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）今天證實，他將提名哥倫比亞特區聯邦上訴法院法官賈蘭德（Merrick Garland）為下任司法部長。

賈蘭德政治立場為中間派，一向是溫和自由派，未加入民主黨或共和黨。今年68歲的他，生涯長期在民間擔任律師以及聯邦檢察官。

美國前總統歐巴馬曾於2016年提名賈蘭德出任最高法院大法官，但參議院共和黨人阻擋這項提名8個月，得以讓川普隔年上台後，以傾向保守派法官填補這個最高法院空缺。

拜登政權交接團隊發表聲明指出，拜登今天將介紹賈蘭德及其他司法部重要人選，並誓言恢復人民對美國法治的信心。

拜登政權交接團隊辦公室表示，拜登將在下午1時30分（格林威治時間18時30分），宣布他的提名人選，包括摩納可（Lisa Monaco）任司法部副部長、古普塔（Vanita Gupta）任司法部次長、克拉克（KristenClarke）任司法部民權司助理部長。

聲明提及：「這些領導人都是司法部老將，將會恢復美國人對法治的信心，並努力不懈建立更公平司法體系。」

© 2021 AFP