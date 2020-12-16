拜登證實 將提名布塔朱吉任運輸部長

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（法新社華盛頓15日電） 美國總統當選人拜登行政團隊逐步浮出檯面，拜登證實將提名布塔朱吉為運輸部長；另外，也傳出前密西根州長葛蘭何為能源部長人選。

拜登（Joe Biden）今天證實，他將提名布塔朱吉（Pete Buttigieg）帶領龐大的運輸部。這項人事案如獲聯邦參議院同意，布塔朱吉將是首位公開出櫃的美國部長。

現年38歲的布塔朱吉曾是拜登在民主黨黨內初選時的競爭對手，如今成為拜登首選的部會首長。拜登之前也選擇了初選對手、加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）作為他的副總統搭檔。

布塔朱吉曾就讀哈佛大學（Harvard University）和牛津大學（Oxford University），他也是首位公開出櫃競逐美國總統大位的同性戀者。

拜登也計畫提名前密西根州長葛蘭何（Jennifer Granholm）為能源部長，她也是一位強力的潔凈能源倡議者，與主要汽車製造業者有豐富協商經驗。

61歲的葛蘭何在密西根州州長任內，拜登時任歐巴馬的副總統，兩人曾密切合作。

葛蘭何也熱切支持汽車工業，在2008年與拜登協力合作，推動汽車業振興方案。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP