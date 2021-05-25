拜登譴責白俄逼客機迫降逮人 挺歐盟制裁當局

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（法新社華盛頓24日電） 白俄羅斯迫使一架希臘飛立陶宛的客機轉降白俄首都明斯克並逮捕機上異議記者普羅塔塞維奇，引發國際憤慨，美國總統拜登今天譴責此舉「令人震驚」。

白俄羅斯電視台播出異議記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）「承認」組織大規模動亂活動的指控後，拜登表示「這起事件令人震驚」，還說「普羅塔塞維奇先生看似在被脅迫下所錄的影片，等於是可恥地攻擊政治異己和新聞自由」。

拜登在聲明中說：「我樂見歐洲聯盟要求採取目標性經濟制裁等措施的消息，我也已要求我的團隊研究適當的行動選項，對涉及的人士究責。」

白俄羅斯強人領袖魯卡申柯（Alexander Lukashenko）昨天派一架戰機攔截愛爾蘭瑞恩航空（Ryanair）編號FR4978班機，迫使這架從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯的客機轉降明斯克，並且帶走26歲的普羅塔塞維奇和他的女友薩佩加（Sofia Sapega）。

歐盟領導層今天同意切斷與白俄羅斯的空中聯繫，歐盟表示將進一步對白俄羅斯有關當局採取「目標性經濟制裁」， 讓早已因打壓反對派而列黑名單的88名政權人士和7家企業進一步受挫。

電視畫面顯示，普羅塔塞維奇額頭有深色痕跡，他宣稱有關當局對待他都是「依法」行事。他可能面臨15 年有期徒刑。

拜登表示，美國加入其他國家行列，呼籲白俄羅斯釋放普羅塔塞維奇，以及數以百計遭到魯卡申柯政權不當拘留的政治犯。

白宮還說，國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）已與流亡的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）聯絡，表達「美國強力支持白羅斯人民對民主、人權和基本自由的訴求」。

© 2021 AFP