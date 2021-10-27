拜登譴責緬甸軍事政變與駭人的暴力行徑

（法新社華盛頓26日電） 白宮表示，美國總統拜登今天在東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會中，譴責緬甸軍方政變及「駭人的暴力行徑」。

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拜登在線上峰會致辭，對緬甸軍事政變及其境內發生的駭人暴力行徑表示嚴正關切，並呼籲緬甸軍事政權應立即終止暴力，釋放那些遭不合法拘禁的人，並重建緬甸的民主之路。

汶萊是東協領袖峰會的輪值主席國。東協各國於本月15日決定，排除緬甸軍事領袖敏昂萊出席峰會，以回應緬甸軍方2月間奪權政變，以及隨後對異議人士採取致命鎮壓行動。而緬甸當局也表示抵制東協會議。

美國並非東協10個成員國之一，但為對抗中國在整個亞洲地區日益專斷的外交、商業與軍備競賽，美國視東協為其戰略重要的一環。

拜登在致辭中並未直接提到北京，不過，拜登的重點明確，他稱東協對於維護印太地區的安全是「關鍵」，每個國家在那裡都能在公平環境中競爭並取得成功，所有國家無論多大多強，都應遵守法律。

拜登自今年1月上任以來，已和中國國家主席習近平通過兩次電話，並計畫今年稍後雙方舉行一場線上峰會。

拜登說，美國和東協「夥伴關係對於維護自由開放的印太地區至關重要。數十年來，印太地區一直是我們共同安全與繁榮的基礎。」

他表示：「美國強力支持東協在印太地區的展望，以及以規則為基礎的國際秩序。」

© 2021 AFP