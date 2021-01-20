拜登遺憾愛子未能見證就職 川普祝新政府成功

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（法新社華盛頓19日電） 美國總統當選人拜登明天將宣誓就職，他今天在飛往華府前留下男兒淚，稱他唯一遺憾是愛子波伊不在現場。而即將卸任的川普雖將不出席拜登宣誓儀式，但首度祝福新政府成功。

拜登搭機飛往華府前，在老家德拉瓦州威明頓市（Wilmington）參加歡送儀式，期間提到他已故兒子、政壇新星波伊（Beau Biden）時落下兩行淚，說「我只有一個遺憾，那就是他不在這裡」。

拜登長子波伊2015年因腦癌過世，享年46歲。生前擔任過兩屆德拉瓦州檢察長，並隨着德拉瓦陸軍國民兵在伊拉克駐軍。

另一方面，即將卸任的川普在一周沒有公開露面後，今天打破沉默，發布預錄的告別演說影片。

川普一改過去數周來堅稱民主黨人偷走大選勝利論調，首度呼籲美國民眾為即將上任的拜登政府「祈禱」，祝福新任政府成功。

川普至今未祝賀拜登勝選，或按照傳統邀請他到橢圓形辦公室喝茶。

明天中午的宣誓儀式，原本就因實施2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫措施而預料只有少數人參加，川普支持者1月6日硬闖國會大廈後，政府擔憂典禮遭右翼人士攻擊，因此部署規模空前的武裝軍人、設置路障，並規畫出「綠區」與「紅區」的維安區域。

川普因為煽動國會暴亂，史無前例遭聯邦眾議院二度彈劾，聯邦參議院預計將在不久後審理川普彈劾案，也讓情勢更加緊張。

拜登有着多年聯邦參議員經歷，並擔任前總統歐巴馬8年副手，今天與妻子吉兒（Jill Biden）一同前往華府，下榻於白宮對街的布萊爾賓館（Blair House），這是接待國家元首與其他重要訪客的場所。

在副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）陪同下，拜登先出席林肯紀念堂景明湖（Lincoln Memorial Reflecting Pool）晚間紀念活動，悼念感染COVID-19病故的40萬名美國人。

他說：「要療愈傷口，就必須紀念他們。追憶有時讓人難受，但是撫平傷痕的方式。重要的是，我們全國一同追悼。」

© 2021 AFP