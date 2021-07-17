拜登關切反政府抗爭 古巴人批口惠實不至

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（法新社哈瓦那16日電） 古巴經濟急遽惡化，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例攀升，數以千計不滿現況的民眾參與反政府示威，成功引起美國總統拜登的注意，但卻對他的回應感到失望。

在前美國總統川普4年執政期間，古巴與美國的關係日益惡化，華府也加重祭出制裁，因此拜登就任總統時，許多古巴人額手稱慶，就連沒有聽過他名字的人也拍手叫好。

勝選前，拜登曾向古巴反對派網路新聞媒體Cibercuba表示，他將取消川普對彙款與旅行的限制，他說，這些措施對古巴人造成傷害，迫使家人分離。

但拜登上任已滿6個月，古巴人仍在等着拜登拿出具體行動，實踐他先前許下的諾言。

曾任外交官的古巴學者阿爾祖加里（Carlos Alzugaray）告訴法新社：「古巴民眾並不奢望他恢復歐巴馬執政時代的政策，只寄望他能推翻川普祭出的殘酷措施；顯然地，他讓許多古巴人失望了。」

他說，拜登競選時大開支票，「毫無疑問民眾對他抱持很多期望」。

7月11日與12日，古巴各地40座城市有數以千計的民眾走上街頭，高喊「自由」、「獨裁政權下台」、「我們沒東西吃」等口號。示威期間有一人死亡、數十人受傷，另有100多人遭逮捕。

拜登注意到古巴的局勢發展，但沒有宣布實施新措施。但他的確跟古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）隔空唇槍舌戰。

拜登昨天說：「不幸的是，古巴是個失敗的國家，打壓自己的國民。」隔一天，狄亞士-卡奈不甘示弱地反嗆：「美國花了數以10億計美金，但摧毀古巴的行動仍宣告失敗。」

他說：「如果拜登總統是真誠地出於人道精神關心古巴人，他可以解除川普總統實施的243項措施，包括在疫情期間殘忍祭出的50多項措施，以作為解除1962年所實施的封鎖的第一步。」

根據世界實時統計數據Worldometer網站，古巴境內確診累計26萬9546例，染疫不治病例達1791例。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP