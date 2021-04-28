拜登首場國會演說將登場 重點聚焦抗疫、改革

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（法新社華盛頓27日電） 美國總統拜登上任後首場國會聯席會議演說將於明天登場，屆時他將呼籲全國繼續對抗COVID-19疫情，同樣遠大的抱負還有打造更公平的美國，讓富人有更多作為來終結國內不平等問題。

拜登將在上任第100天前夕在國會聯席會議上發表談話，屆時他將盛讚美國民眾接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的工作「出奇」成功；全美疫苗接種工作已讓美國逐漸脫離冠狀病毒災難，成為帶領全球經濟復蘇的領頭羊。

不過，儘管「華盛頓郵報」最新民調顯示逾半美國民眾滿意拜登施政表現，且民主黨在國會中為多數黨，雖然僅以些微差距險勝共和黨，拜登仍感到自己有接受新挑戰的衝勁。

拜登明天在電視頻道黃金時段發言時，將宣揚大規模政府支出計畫，不僅要讓美國站穩腳步，更要讓國家大步朝新方向邁進。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，在演說的外交政策方面，拜登「將談到他欲重新參與世界事務的承諾，讓美國重返世界舞台」。

拜登的國內政策核心部分將公布「美國家庭計畫」（American Families Plan），預料斥資1.8兆美元，莎琪稱之為「對教育和兒童歷史性的投資」。

莎琪指出，這次目標在於「協助美國家庭、創造變革性投資來拯救和重建我們的經濟，並從根本上展現政府能為人民實踐承諾」。

光是這項家庭計畫就會在國會面臨棘手挑戰；拜登打算透過對最有錢的富人增稅方式來支付這項計畫的費用。

但國會先前已通過1.9兆美元的「美國救援計畫」（American Rescue Plan），幾乎為美國經濟所有層面注入活水，目前國會正對另一項旨在重建全國基礎建設、金額超過2兆美元的「美國就業計畫」（American Jobs Plan）提案進行辯論。

拜登的演說也將提到民主黨在其他方面的許多願景，包括堪稱美國政壇最敏感議題的警界改革、親移民政策改革及槍枝管制問題，這些也是拜登堅稱自己可實踐承諾的議題。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP