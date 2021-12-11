拜登首度以總統身分 現身深夜脫口秀

（法新社紐約10日電） 美國總統拜登今天首度以總統身分現身「今夜脫口秀」（The Tonight Show），大談基礎建設法案政績，也對自己萎靡不振的支持率一笑置之。

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這是自歐巴馬以來，首度有現任美國總統現身吉米法隆（Jimmy Fallon）主持的美國國家廣播公司（NBC）節目「今夜脫口秀」。

白宮正在尋找機會秀一下最近通過的基礎建設法案，這項規模1.2兆美元的法案，主要在升級美國破舊不堪的運輸網。

儘管法案獲得通過，拜登的支持率依然下降至40%的低點，通貨膨脹飆升為部分原因。

吉米法隆問拜登是否注意到最近的支持率時，拜登故作鎮定地說：「嗯，再也不看了。」

拜登接著說：「我開玩笑的。支持率在60幾趴的時候，我有留意。不過，到40幾的時候，我就沒注意了。」引起攝影棚觀眾一陣笑聲。

拜登這次是透過遠端視訊方式出現在節目中，前總統川普在任時，拒絕任何深夜脫口秀節目的邀約。

歐巴馬任內時，經常利用上吉米法隆、吉米金摩（Jimmy Kimmel）和史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert ）等知名主持人深夜秀的機會，對美國社會大眾暢談施政。

© 2021 AFP