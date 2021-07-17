拜登：不實疫苗資訊泛濫網路 形同殺人

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（法新社華盛頓16日電） 美國總統拜登今天表示，社群媒體上惡意不實COVID-19疫情與疫苗資訊泛濫，已形同在殺人。

拜登在搭直升機赴大衛營度周末前被記者問及怎麼看社群媒體上一堆疫情不實資訊時難掩情緒，直言「他們就是在殺人，不妨看看，疫情只出現在未接種疫苗者，那樣（任由不實資訊泛濫）就是在殺人」。

白宮正對社群媒體施壓，尤其臉書，盼各大主流社群媒體平台能剔除官員們所謂大量散播的惡意不實疫苗資訊，還特別點名一個12人集團為惡意不實消息的大本營，網上大多數錯誤資訊都與這12人有關。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）說：「臉書與其他社群媒體平台在相關方面做得不夠；確保正確資訊人人有責。」

美方衛生官員表示，目前美國染疫病故與確診激增，幾乎都發生在沒打疫苗者身上。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天警告，這波疫情儼然「未接種疫苗者的大流行」。CDC主任瓦倫斯基（Rochelle P. Walensky）懇求美國民眾儘快完成疫苗接種，「為自己、也為家人和社區，拜託去打疫苗吧，這也是保護還不能接種疫苗年幼子女的方式」。

官員在白宮簡報疫情時指出，未來幾周新增確診恐持續攀升，很可能集中於疫苗覆蓋率低的地區。

© 2021 AFP