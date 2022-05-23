拜登：北京若犯台 美國會軍事防衛台灣

（法新社東京23日電） 美國總統拜登今天表示，若北京發動武力侵略，美國將會動用武力軍事防衛台灣，他還警告中國正在玩火。

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拜登亞洲行抵達日本，今天與日本首相岸田文雄舉行兩國領袖峰會。這番拜登對美中台議題迄今以來最強烈的談話，時值亞洲因中國日益茁壯的經濟與軍事實力而緊張升高之際。

華府與像日本這類的盟邦已一致強硬回應俄國侵略烏克蘭，並希望警告中國關於片面採取軍事行動的後果。

拜登與岸田舉行會後記者會，兩人同意要密切監控中國海軍活動與中俄聯合演習。

當拜登被記者問到，如台灣遭受中國攻擊，美國會否保衛台灣，他回答「會的」。

拜登說：「這就是我們做過的承諾…我們同意一中政策，也簽署過相關文件，從而據此達成之後各項協議。但（對台）動武以遂行目的這樣的想法就是不當。」

拜登還說「（對台動武）這會打亂整個區域，成為又一類似俄國侵略烏克蘭的行徑」。

拜登還直接將西方試圖幫烏克蘭擊退俄羅斯入侵，與北京可能藉以得到的教訓做聯繫。

拜登說：「蒲亭為野蠻入侵烏克蘭付出代價是很重要的事，俄國已需為此付出長期代價。這不光關乎烏克蘭，因為中國也正在看西方對俄國施壓會否鬆手。對中國若武力犯台會吃上的代價..我們要傳達何種信號？」他還說中國沒有任何武力奪台的正當性。

拜登認為目前北京應不至武力犯台，但也說「然而這取決於世界表明侵略得付出何種代價的力道有多強」。

但白宮很快就試圖澄清拜登所言傳達出的意涵。白宮匆匆發給媒體一份聲明說：「正如總統所言，我們的政策沒有改變。他重申了我們的一個中國政策及對台海和平穩定的承諾，還重申了根據台灣關係法提供台灣軍事手段以自我防衛的承諾。」

© 2022 AFP