拜登：塔利班面臨如何被國際看待的生存抉擇

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（法新社華盛頓19日電） 美國總統拜登在今天播出的訪問中說，在阿富汗取得廣泛軍事勝利的民兵組織塔利班（Taliban），面臨如何被國際社會看待的生存抉擇。

拜登（Joe Biden）接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時還說，關於阿富汗女性的人權在塔利班接掌政權後越來越令人擔憂，但戰爭不是解決辦法。

這是自從塔利班拿下阿富汗首都喀布爾（Kabul）、引發美國慌亂進行最後撤離行動後，拜登首度接受媒體專訪。

拜登表示：「我認為，關於他們是否想成為國際社會承認的合法政府，他們正經歷某種生存危機。」

拜登預言，過去20年和美國領銜聯軍及獲西方支持阿富汗政府打仗的塔利班，如今將面臨不同問題。

他說，塔利班的動機雖然是推動強大的伊斯蘭理念，但「他們也在乎是否有飯吃，是否有養家的收入…以及經營經濟。他們在乎是否能夠穩住社會」。

拜登還表示：「認為我們能靠軍事力量來解決世界各地的女權問題，不是理性思維。」

拜登舉例說，中國的維吾爾人和全球其他地方的少數族群面臨極端人權侵犯，但「解決方法不是軍事入侵」。

他指出：「世上有許多地方女權遭到打壓。解決的方法是對他們施加經濟、外交和國際壓力，讓他們改變行為。」

拜登又說，若蓋達組織（Al-Qaeda）這類恐怖組織在塔利班掌權的阿富汗境內再度建立據點，美國依舊保有摧毀它們的能力，包括動用飛彈或其他長程軍事攻擊。

不過他表示，「比起來自阿富汗山區」，這類威脅目前在像是敘利亞或非洲東部等地遠嚴重得多。

© 2021 AFP