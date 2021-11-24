拜登：石油巨擘為自身利益調漲油價

（法新社華盛頓23日電） 美國總統拜登今天表示，石油巨頭為自身利益提高汽油價格，而他的政府正設法在假期旅行季開始前，壓低全國加油站油價。

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在能源價格飆升，導致美國整體通膨率達到破紀錄水準的情況下，白宮加大對石油市場施壓的力道。

拜登稍早宣布，美國將與中國、印度、日本、韓國和英國同步釋出數以百萬桶計戰略儲油，以平抑飆漲的能源價格，並將矛頭再次對準石油巨擘，指責他們不公平提高價格。

拜登在白宮說：「批發市場的汽油價格已在過去幾年下滑約10%，但加油站的價格卻一毛都沒降。」

他說，「換句話說，天然氣公司支出愈來愈少，獲利卻愈來愈高」，指責相關業者從批發價格和零售價格之間「賺取差價」。

拜登上周敦促聯邦貿易委員會（FTC）調查全國汽油價格飆升的原因，稱石油業者在成本下滑和獲利飆升的情況下調漲油價。

原油價格在去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球大流行時一度下跌，如今正快速反彈。

美國在經歷超乎預期的經濟復蘇之際，10月消費者物價指數（CPI）年增6.2%，創下逾30年新高，當局正在因應這一波創紀錄的通膨浪潮。

美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）今天告訴記者：「我們和拜登政府正不遺餘力地研究市場，以找出油價高漲的背後原因。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

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