拜登：蒲亭是劊子手 他將為干預美大選付出代價

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（法新社華盛頓17日電） 美國總統拜登接受專訪時表示，他同意俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是個「劊子手」，且宣稱蒲亭將為干預2020年美國總統大選付出代價。

根據美國國家情報總監辦公室（Office of theDirector of National Intelligence, ODNI）昨天公布的情治機關報告，蒲亭可能曾下令採取行動，試圖左右美國總統大選。拜登今天接受「美國廣播公司新聞網」（ABC News）訪問時表示，蒲亭將為這件事「付出代價」。

蒲亭遭控對他的政敵冷酷無情，拜登因此被問到是否認為蒲亭是名「劊子手」時，回稱「是的」。

拜登的這番發言與前總統川普對蒲亭的態度大相逕庭。川普執政時，一概拒絕說有關蒲亭的壞話。

拜登說，他1月就職後曾經與蒲亭交談。他說：「當時我們談了很久，我因此比較了解他。」

俄國對於拜登批評蒲亭是名劊子手怒不可遏。

俄國國會國家院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）在通訊軟體Telegram頻道寫道，「拜登的發言侮辱了我國人民」；並說，攻擊蒲亭就等於「攻擊我們的國家」。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）

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